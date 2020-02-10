Белоруссия рассчитывает на покупку российской нефти по цене в 83-85% от мировой

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика рассчитывает покупать нефть в России в 2020 году по цене 83-85% от мировой без учета экспортной пошлины. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что в данный момент ее стоимость для Белоруссии на 17% меньше мировой, что составляет размер пошлины.

Если же убрать пошлину, по его словам, то цена будет мировой.

Крутой также добавил, что вопрос пошлины не имеет отношения к компаниям и переговорам.

По его словам, это вопрос договоренности между правительствами, минфинами, межгосударственных отношений в ЕАЭС.