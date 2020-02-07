Москва и Минск договорились о поставках газа по тарифу прошлого года
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на прошлогодних условиях. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года», — сказал он.
Что касается поставки нефти, то Москва будет оказывать содействие достижению соглашений с белорусскими потребителями и производителями нефти в России, отметил Козак.
Замглавы добавил, что на сегодняшний день невозможно резко изменить условия регулирования нашей нефтяной отрасли, где цены на сырую нефть формируются рынком.
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