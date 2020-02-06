Греф и Минниханов договорились о партнерстве Сбербанка и Татарстана в сфере цифровизации

В четверг на открытии «Школы 21» в Казани президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и правительством республики.

Документ направлен на развитие и внедрение цифровых технологий на территории Татарстана в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере.

Особое внимание будет уделено здравоохранению, образованию, промышленности, сельскому хозяйству, безопасности, городской среде и другим важным направлениям.

В рамках сотрудничества Сбербанк планирует внедрять продукты и платформенные решения для развития цифровой инфраструктуры Татарстана, а также принимать активное участие в мероприятиях и проектах, направленных на поиск решений в вопросах цифровизации республики.

«На сегодняшний день цифровизация — это неизбежный процесс, который проникает во все сферы нашей жизни, — отметил Герман Греф. Популярность ИТ-образования только подтверждает это в очередной раз. Я рад, что Сбербанк может поддержать этот процесс и выступить в роли эксперта. Республика Татарстан — лидер цифровизации, здесь хорошо понимают важность трансформации российской экономики».