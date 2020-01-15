Белоруссия намерена договориться с Казахстаном о поставках нефти

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что Белоруссия направила республике запрос на поставку нефти. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что заявление в адрес министерства поступило, и представители «Белнефтехима» планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Переговоры должны пройти до 20 января.

Ногаев также пояснил, что Казахстан готов рассмотреть данное предложение и отметил, что республика в данный момент занимается поставками нефти по диверсифицированным направлениям.

Он также добавил, что казахстанская сторона готова варьировать условия, если такая необходимость возникнет.

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