Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил почти 3 тысячи сотрудников

Компания Spirit AeroSystems, которая поставляет около 70% комплектующих конструкции самолета Boeing 737 MAX, временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства данного лайнера. Об этом сообщается на сайте компании.

Ранее компания Boeing заявила о решении приостановить производство лайнеров 737 MAX.

В Spirit считают, при возобновлении уровень производства будет ниже, чем ожидалось.

В компании это объяснили тем, что сначала Boeing должен будет реализовать имеющиеся в ангарах Spirit AeroSystems комплекты частей для свыше 100 самолетов. Также у самолетостроительной корпорации накопились несколько сотен готовых, но не переданных заказчикам лайнеров.

Отмечается, что 2,8 тысячи рабочих мест будут сокращены на заводе в американском городе Уичито, штат Канзас.

Также в январе Spirit текущего года компания осуществит сокращения на производстве в штате Оклахома.

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