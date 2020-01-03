В «Транснефти» объяснили прекращение поставок в Белоруссию

В «Транснефти» рассказали, что российские нефтяные компании не подали заявок на прокачку нефти в Белоруссию, при этом транзит через страну сохраняется в полной мере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина.

Демин отметил, что все поставки осуществляются, только при подачи компанией заявки на прокачку нефти через систему «Транснефти». С 1 января 2020 года соответствующих заявок не было.

Ранее Белорусские НПЗ — ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ заявили об отсутствие контрактов с нефтяными компаниями России на поставку нефти с 1 января. Белоруссия в свою очередь приостановила экспорт нефтепродуктов.

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