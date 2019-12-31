Россия вводит ограничения на ввоз продукции аквакультуры из Китая

Россельхознадзор сообщил, что вводит временные ограничительные меры на ввоз аквакультуры со всех предприятий Китая, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ограничения вступят в силу с 9 января 2020 года. Под них попадут рыба и морепродукты. В частности: многие виды креветок, форель, осетр, угорь, «морской коктейль» из разных видов морепродуктов.

Решение о введении временных ограничений было принято после проведенной в декабре проверки предприятий КНР.

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