Россия вводит ограничения на ввоз продукции аквакультуры из Китая
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Россельхознадзор сообщил, что вводит временные ограничительные меры на ввоз аквакультуры со всех предприятий Китая, передает РИА «Новости».
Отмечается, что ограничения вступят в силу с 9 января 2020 года. Под них попадут рыба и морепродукты. В частности: многие виды креветок, форель, осетр, угорь, «морской коктейль» из разных видов морепродуктов.
Решение о введении временных ограничений было принято после проведенной в декабре проверки предприятий КНР.
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