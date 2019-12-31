«Нафтогаз» поблагодарил США и Еврокомиссию за поддержку

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа, сообщается на сайте компании.

Коболев отметил, что достижение соглашения с Россией стало возможно благодаря санкциям США против строящегося российского газопровода «Северный поток – 2».

Также глава «Нафтогаза» выразил благодарность Еврокомиссии за признание надежности и эффективность украинской газотранспортной системы.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина подписали пакет документов, гарантирующий продолжение транзита газа на пять лет.

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