«Нафтогаз» поблагодарил США и Еврокомиссию за поддержку
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа, сообщается на сайте компании.
Коболев отметил, что достижение соглашения с Россией стало возможно благодаря санкциям США против строящегося российского газопровода «Северный поток – 2».
Также глава «Нафтогаза» выразил благодарность Еврокомиссии за признание надежности и эффективность украинской газотранспортной системы.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина подписали пакет документов, гарантирующий продолжение транзита газа на пять лет.
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