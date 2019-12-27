Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Новак также уточнил, что в счет принятых решений по судебным искам будут сняты аресты имущества.

При этом министр также подчеркнул, что в транзитном соглашении между странами изменений не появится.

Затем Новак прокомментировал заявление вице-премьера Дмитрия Козака, который ранее назвал решение Стокгольмского арбитражного суда, согласно которому «Газпромом» должен выплатить $2,9 млрд Украине, «каплей в море».

Он согласился с ним и объяснил данную позицию наличием целого ряда взаимных претензий. А поскольку споры рассматриваются судами и разрешаются достаточно медленно, процесс может растянуться на многие годы.