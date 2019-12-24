Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала введение США санкций против проекта «Северный поток - 2» апофеозом абсурда и проявлением экономической войны. Об этом пишет ТАСС.

«То, что произошло — это апофеоз абсурда», — произнесла она.

По ее мнению, за счет соответствующих статей, прописанных в оборонном бюджете США, теперь будет вестись борьба против стран-членов НАТО. Эти действия направлены на создание конкурентных преимуществ для США.

«Конечно, все и так было понятно, но сейчас стало еще более очевидным, что сегодня санкции, которые вводятся США — это экономические войны», — подытожила Матвиенко.

При этом она добавила, что «Северный поток - 2» все-равно будет реализован. Однако после таких действий американской стороны европейские государства уже не смогут доверять своему партнеру США, как раньше.

До этого комитет сената США одобрил «санкции из ада» против РФ.