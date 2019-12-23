Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает «Интерфакс».

По его словам, на данный момент осталось несколько несогласованных вопросов, которые при желании можно решить за 2-3 дня. Результатом согласования станет подписание документа президентами стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в торжественной обстановке.

«Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям», — подчеркнул Крутой.

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