Сенат США назвал условие снятия «санкций из ада» с РФ

Конгресс США опубликовал текст законопроекта о введении санкций против РФ в рамках проекта по защите от «российской агрессии» DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression).

Данный документ американские СМИ уже назвали «адскими санкциями».

Документ предполагает введение санкций из-за вмешательства во внутренние дела США, злонамеренной кибердеятельности, а также агрессии против Украины.

В документе говорится, в том числе, о механизме снятия таких санкций.

Так отмечается, что Госдеп и глава Нацразведи в течение 45 дней после вступления в силу закона и затем каждые 90 дней должны будут направлять доклады о том, подтверждаются ли факты, указанные в тексте законопроекта. Если факты не подтвердятся, произойдет снятие санкций.

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