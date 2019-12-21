О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о достигнутом в газовом вопросе компромиссе с российской компанией «Газпром». Об этом он написал в своем Facebook.
Он отметил, что представители компании из России требовали заключения контракта на год, тогда как украинская компания — на 10 лет.
Кроме того, директор «Нафтогаза» также указал на компромиссное решение в вопросе предоставления гарантированных мощностей.
«Победа или предательство?»— добавил Витренко.
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