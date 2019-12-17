Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение компании Opel в Россию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, рынок России достаточно подвижен, если падает спрос на автомобили, то и продажи падают.

«Есть года, когда это, наоборот, растет, но в целом те компании, которые присутствуют здесь, они сохраняют достаточно высокие объемы продаж», — пояснил Песков.

Он также отметил, что ряд компаний имеют больше преимуществ благодаря длительному присутствию на российском рынке.

«Кто-то принимает участие об изменении своей стратегии на том или ином рынке. Со временем с учетом реалий пересматривает эти решения. Рынок в любом случае крупный, и он останется крупным рынком, несмотря на какие-то возможные волатильности из года в год. Это обычная практика», — сказал пресс-секретарь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Opel снова начал продажи в России

— Второе пришествие: Opel вернулся в Россию на микроавтобусе

— Названы первые доступные для покупки в России модели Opel