Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение компании Opel в Россию, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам представителя Кремля, рынок России достаточно подвижен, если падает спрос на автомобили, то и продажи падают.
«Есть года, когда это, наоборот, растет, но в целом те компании, которые присутствуют здесь, они сохраняют достаточно высокие объемы продаж», — пояснил Песков.
Он также отметил, что ряд компаний имеют больше преимуществ благодаря длительному присутствию на российском рынке.
«Кто-то принимает участие об изменении своей стратегии на том или ином рынке. Со временем с учетом реалий пересматривает эти решения. Рынок в любом случае крупный, и он останется крупным рынком, несмотря на какие-то возможные волатильности из года в год. Это обычная практика», — сказал пресс-секретарь.
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