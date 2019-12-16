Асад обвинил США в продаже Турции нефти с захваченных сирийских месторождений

Сирийский лидер Башар Асад считает, что американская сторона продает захваченную нефть в Сирии Турции, сообщает SANA.

Журналисты спросили президента о том, что в настоящее время происходит с нефть, которая добывается в месторождениях к востоку от реки Евфрат. Асад ответил, что ее крадут Штаты и перепродают.

«Турция является соучастником... в продаже нефти», — заявил Асад.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией «Исламское Государство» теперь может делать с ней все, что захочет.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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