Асад обвинил США в продаже Турции нефти с захваченных сирийских месторождений
Сирийский лидер Башар Асад считает, что американская сторона продает захваченную нефть в Сирии Турции, сообщает SANA.
Журналисты спросили президента о том, что в настоящее время происходит с нефть, которая добывается в месторождениях к востоку от реки Евфрат. Асад ответил, что ее крадут Штаты и перепродают.
«Турция является соучастником... в продаже нефти», — заявил Асад.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией «Исламское Государство» теперь может делать с ней все, что захочет.
«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Асад обвинил США в разграблении его страны
— США оценили возможность столкновения с военными РФ в Сирии
— Глава Пентагона рассказал о возможной отправке новых военных в Сирию