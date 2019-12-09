Сумма требований России к Украине по евробондам возросла до $4,5 млрд

В Минфине рассказали, что Россия требует от Украины по делу о долге порядка около $4,5 млрд, передает РИА «Новости».

Уточняется, что сумма возросла по сравнению с изначальной из-за начисленных процентов на $1,5 млрд.

Ранее сообщалось о начале слушай по данному делу в Верховном суде Великобритании, которые продлятся до 12 декабря.

Суверенные еврооблигации Украины были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года, спустя два года украинская сторона допустила дефолт по долгу, что стало причиной начала судебных разбирательств.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Слушания по спору Украины и России о еврооблигациях на $3 млрд начнутся в Лондоне

— Названы даты слушаний по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд