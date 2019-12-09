Слушания по спору Украины и России о еврооблигациях на $3 млрд начнутся в Лондоне

В Великобритании Верховный суд начинает слушания по конфликту России и Украины о не выплаченных Киевом еврооблигациях на $3,075 млрд. Об этом сообщается на сайте суда.

Уточняется, что первое заседание назначено на понедельник, 9 декабря, в 11.00 по местному времени (14:00 мск), слушания также продолжатся до четверга, 12 декабря. Россию будет представлять международная юридическая фирма Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Предполагается, что окончательное решение по делу будет вынесено в 2020 году.

В декабре 2015 года Украина отказалась возвращать $3 млрд по евробондам России. Облигации в декабре в 2013 году выпустила администрация бывшего президента Украины Виктора Януковича, их целиком выкупил российский суверенный фонд.

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