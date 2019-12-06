Эксперт объяснил рост цен на дизельное топливо

Стоимость литра бензина в России за период с 25 ноября по 2 декабря в среднем не изменилась и уже третью неделю сохраняется на уровне 44,67 рубля за литр, сообщает Росстат Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Средняя цена на дизельное топливо тем временем продолжила расти и увеличилась ещё на 10 копеек — до 47,47 за литр.

Динамику цен на рынке объяснил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

«Во-первых, сезон закончился. Во-вторых, достаточное количество бензина продаётся сегодня на бирже. В то же время вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают достаточный объём предложения. То есть, резюмируя: сниженный спрос, достаточный уровень предложения – эти факторы обусловили отсутствие роста цен на бензин. Плюс к тому, у нас цены на заправках ограничены, а оптовый рынок так или иначе подстраивается под розничный.

Скачок цен может быть в конце декабря. Но если это все будет компенсировано избыточным предложением – а компании в конце декабря продают топливо фактически на 1,5 месяца вперед – то и тогда произойдёт торможение роста цен.

Что касается данных Росстата по росту на 10 копеек цен на дизель, то здесь играет роль специфика производства: производство дизельного топлива затратнее, чем летнего. Дополнительное давление на цены оказывает вычищение с рынка суррогата: количество бадяжного топлива уменьшается, поэтому растет спрос на топливо ВИНКов. Такая ситуация характерна, в частности, для Дальнего Востока. При этом там наблюдается некоторый дисбаланс биржевых цен и текущих оптовых цен на нефтебазах нефтяных компаний, где топливо обходится дешевле, чем на бирже. Поэтому на нефтебазах формируется значительный стихийный спрос, покрыть который компании одномоментно не могу чисто технически. Это тоже может сказываться на ценах. Однако, как и в случае с бензином, к концу декабря компании скорее всего сформируют повышенное предложение, что притормозит цены и стабилизирует рынок», — отметил Гусев.