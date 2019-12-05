Медведев назвал самым сложным решением повышение пенсионного возраста
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал одним из самых сложных решений в жизни — проведение пенсионной реформы и повышение пенсионного возраста.
«Никому такое решение принимать не хотелось. Но нужно, чтобы экономика могла развиваться, чтобы люди нормально жили и работали», — сказал Медведев.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.
Пенсионная реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет до 65 для мужчин и 60 для женщин, начиная с 2019 года.
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