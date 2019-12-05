Медведев назвал самым сложным решением повышение пенсионного возраста

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал одним из самых сложных решений в жизни — проведение пенсионной реформы и повышение пенсионного возраста.

«Никому такое решение принимать не хотелось. Но нужно, чтобы экономика могла развиваться, чтобы люди нормально жили и работали», — сказал Медведев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.

Пенсионная реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет до 65 для мужчин и 60 для женщин, начиная с 2019 года.

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