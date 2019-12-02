Таджикистан переходит на новую систему для осуществления денежных переводов из России через Нацбанк страны (НБТ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, Таджикистан переходит на новую систему с 3 декабря. Предполагается, что отныне все расчеты и процессинги будут осуществляться по переводам через НБТ.

По данным издания, на протяжении прошлой недели финансовые регуляторы Таджикистана и России вели переговоры с участниками рынка. Однако НБТ отказал в отсрочке системам переводов для подключения к нему напрямую.

В Нацбанке Таджикистана при этом завили, что запуск новой системы не скажется на поступлении денежных средств из России.

«Мы уже работаем с системой Unistream, подписано соглашение с Western Union, осталось решить технические вопросы, также в ближайшее время (сегодня-завтра) будет подписано соглашение с системой Contact», — рассказали в НБТ.

Ранее сообщалось, что денежные переводы между Россией и Таджикистаном могут быть приостановлены 3 декабря.

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