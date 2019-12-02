Таджикистан переходит на новую систему для осуществления денежных переводов из России
Таджикистан переходит на новую систему для осуществления денежных переводов из России через Нацбанк страны (НБТ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечается, Таджикистан переходит на новую систему с 3 декабря. Предполагается, что отныне все расчеты и процессинги будут осуществляться по переводам через НБТ.
По данным издания, на протяжении прошлой недели финансовые регуляторы Таджикистана и России вели переговоры с участниками рынка. Однако НБТ отказал в отсрочке системам переводов для подключения к нему напрямую.
В Нацбанке Таджикистана при этом завили, что запуск новой системы не скажется на поступлении денежных средств из России.
«Мы уже работаем с системой Unistream, подписано соглашение с Western Union, осталось решить технические вопросы, также в ближайшее время (сегодня-завтра) будет подписано соглашение с системой Contact», — рассказали в НБТ.
Ранее сообщалось, что денежные переводы между Россией и Таджикистаном могут быть приостановлены 3 декабря.
— Таджикские мигранты могут столкнуться с проблемой перевода денег на родину