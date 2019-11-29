Глава Минэнерго России ответил на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак ответил на заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от «Газпрома» $3 млрд по решению арбитражного суда в виде поставок газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Новака, урегулирование задолженности – одна из важнейших составляющих пакета соглашений, который обсуждается на переговорах между двумя странами.

«Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться», — заявил глава Минэнерго.

Он добавил, что Москва считает важным обсудить все условия в первую очередь с Киевом, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.

Новак подчеркнул, что очередные переговоры могут состоять на следующей неделе.

Ранее В «Нафтогазе» заявили, что украинская и российская стороны приступили к согласованию договора о присоединении газовых сетей по европейским правилам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина и РФ начали согласование договора о транзите газа по европейским правилам

— «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита — Газовая Санта-Барбара: чего хочет Киев от «Газпрома»