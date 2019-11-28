Большинство россиян не собирается продевать новогодние выходные за счет отпуска
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Большинство россиян не планируют продлевать новогодние каникулы за счет отпуска или отгула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследовании портала по поиску работы Superjob.
Так, 67% опрошенных не будут удлинять новогодние выходные, а 15% российских работников собираются продлить отдых в зимние каникулы.
Около 18% еще не определились с этим вопросом.
Опрос проводился среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.
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