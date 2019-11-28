Большинство россиян не собирается продевать новогодние выходные за счет отпуска

Большинство россиян не планируют продлевать новогодние каникулы за счет отпуска или отгула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследовании портала по поиску работы Superjob.

Так, 67% опрошенных не будут удлинять новогодние выходные, а 15% российских работников собираются продлить отдых в зимние каникулы.

Около 18% еще не определились с этим вопросом.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

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