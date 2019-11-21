В январе-октябре ФНС направила в консолидированный бюджет 18,9 трлн руб. налогов

За 10 месяцев этого года Федеральная налоговая служба обеспечила перечисление в консолидированный бюджет 18,9 трлн руб., что на 7,9% превышает соответствующий показатель прошлого года. Об этом на коллегии службы заявил ее глава Михаил Мишустин.

«В федеральный бюджет поступило 10,5 трлн рублей с ростом на 7,1%, или на 0,7 трлн рублей», — сказал он.

Самые большие темпы поступлений – у ненефтегазовых доходов (+12,4% в консолидированный бюджет, +18% — в федеральный).

Поступления от страховых взносов в отчетном периоде увеличились на 9,7%, до 5,6 трлн руб., из которых 4 трлн – в Пенсионный фонд.

По словам Мишустина, постоянный прирост налоговых поступлений - результат обеления экономики.

«Если посмотреть тренды поступлений налогов за последние пять лет, то при росте экономики на 3,2% поступления налогов в реальном выражении, то есть без учета инфляции, выросли в 1,4 раза. При этом удельный вес налоговых доходов в ВВП увеличился более чем на 4 п.п., в том числе ненефтегазовых доходов на 3 п.п.», - заявил он.

Цифровизация налогового администрирования повлияла и на контрольную работу. В январе-сентябре 2019 года количество выездных проверок сократилось на 34,4% (с 10,9 тыс. до 7,1 тыс.). При этом проверяются только два налогоплательщика из 1000, а в малом бизнесе (это 60% налогоплательщиков) – один из 5000.

Мишустин также рассказал о централизации налоговых данных в автоматической информационной системе «Налог-3».

«АИС «Налог-3» - одна из крупнейших баз данных в мире – это 705 Тбайт, и ее объем постоянно растет. Мы создали цифровую экосистему, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику, расширять возможности экстерриториальных принципов взаимодействия с налогоплательщиками и оказания услуг. Другими словами – адаптировать систему налогового администрирования к трансформации экономики и бизнеса в новой реальности убер-экономики», - сказал Мишустин.