РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным источника, близкого к одному из перевозчиков, под этой суммой подразумевается только лизинг.
Отмечается, что в эту сумму не входят техобслуживание, страховка и другие расходы.
В корпорации «Иркут» оказали комментировать информацию.
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