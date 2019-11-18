РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным источника, близкого к одному из перевозчиков, под этой суммой подразумевается только лизинг.

Отмечается, что в эту сумму не входят техобслуживание, страховка и другие расходы.

В корпорации «Иркут» оказали комментировать информацию.

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