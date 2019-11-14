Топ-менеджеры крупных нефтяных компаний обсудили углеродный менеджмент на семинаре в «Роснефти»

«Роснефть» организовала семинар для участников отрасли, посвященный корпоративным подходам в области углеродного менеджмента. В нем приняли участие как топ-менеджмент российской компании, так и иностранных – в частности, президенты BP Russia и Equinor Russia Дэвид Кэмпбел и Элизабет Биркеланд Квалхейм.



Семинар был посвящен стратегическим инициативам, направленным на существенное снижение выбросов парниковых газов.

«Перед отраслью стоит задача по ликвидации энергетического неравенства, которая подразумевает не отказ от нефти и газа, а сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой энергетики, повышение экологичности нефтегазового бизнеса и внедрение энергоэффективных технологий», — говорилось в обращении главы «Роснефти» Игоря Сечина к участникам мероприятия.

Сокращение нагрузки на природу является одной из частей стратегии «Роснефть-2022», нацеленной на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. Российская компания планирует войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов. Кроме того, совет директоров год назад одобрил стратегию в части приверженности целям устойчивого развития ООН. В июне 2019 года «Роснефть» присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний по снижению выбросов метана.

«Совокупный объём «зелёных» инвестиций «Роснефти» за пять лет превысил 240 миллиардов рублей (свыше 4 миллиардов долларов). За этот же период «Роснефть» инвестировала более 125 миллиардов рублей (свыше 2 миллиардов долларов) в технологии утилизации попутного нефтяного газа», — говорится в сообщении «Роснефти».