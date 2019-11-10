Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает «Интерфакс».

Однако, Орешкин отметил, что за последние десять лет уровень неравенства в России стабилизировался, в то время как в основных развитых странах он продолжал активно расти.

Он назвал действия, предпринятые властями для решения данной проблемы. Среди прочих: повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня зарплаты в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании, введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Орешкин рассказал о сокращении рабочих мест из-за внедрения искусственного интеллекта

— Выживут только россияне: что прикончит миллениалов