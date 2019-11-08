Пассажиры за 13 часов купили 3,4 тыс. билетов на поезда в Крым

С 8.00 по мск. первого дня продаж пассажиры купили более 3 тысяч билетов из российских городов на Крымский полуостров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия «КЖД».

По последним данным, всего в России было куплено за 13 часов 3,4 тыс. билетов.

Известно, что самый первый билет в Крым был куплен 9 ноября в 8.01 по мск., через минуту после старта продаж.

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