Билеты на поезда по Крымскому мосту могут оформляться с задержкой из-за высокого спроса

Представитель перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что оформление билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым может происходить с задержкой. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Причиной тому послужило большое число интернет-запросов на покупку билетов. В связи с этим, оформления проездных документов может занять больше времени.

Уточняется, что специалисты компании работают над урегулированием данной проблемы.

Продажа билетов стартовала в 8.00 мск.

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