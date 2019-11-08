Билеты на поезда по Крымскому мосту могут оформляться с задержкой из-за высокого спроса

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Тепловоз на железнодорожной части Крымского моста, 24 сентября 2019 года Тепловоз на железнодорожной части Крымского моста, 24 сентября 2019 года
Тепловоз на железнодорожной части Крымского моста, 24 сентября 2019 года
Дмитрий Горностаев/РИА «Новости»

Представитель перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что оформление билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым может происходить с задержкой. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Причиной тому послужило большое число интернет-запросов на покупку билетов. В связи с этим, оформления проездных документов может занять больше времени.

Уточняется, что специалисты компании работают над урегулированием данной проблемы.

Продажа билетов стартовала в 8.00 мск.

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