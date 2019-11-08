Билеты на поезда по Крымскому мосту могут оформляться с задержкой из-за высокого спроса
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Представитель перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что оформление билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым может происходить с задержкой. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Причиной тому послужило большое число интернет-запросов на покупку билетов. В связи с этим, оформления проездных документов может занять больше времени.
Уточняется, что специалисты компании работают над урегулированием данной проблемы.
Продажа билетов стартовала в 8.00 мск.
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