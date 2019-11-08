Более 500 билетов за три часа приобрели на поезда по Крымскому мосту

Первый замначальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Михаил Куликов заявил, что за первые три часа продажи билетов на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту, было продано 543 штуки. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что по территории Крыма продано 163 билета. Самая сильная активность наблюдается в Симферополе и Севастополе.

Старт продаж начался в 8.00 мск.

Куликов также добавил, что все вагоны, которые будут курсировать в составе поездов по направлениям Санкт-Петербург-Севастополь и Москва-Симферополь, абсолютно новые. Также отмечается, что инфраструктура Крымской железной дороги полностью готова к проезду этих поездов.

До этого сенатор от Крыма станет пассажиром пилотного поезда до Симферополя.