В Совфеде отреагировали на заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа

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В Совета Федерации назвали шантажом украинской стороны заявление главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля о том, что Киев готов к прекращению транзита российского газа через страну. Об этом сообщает RT со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова.

По мнению сенатора, Киев намеревается получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту в Европу российского газа.

«Они понимают, что у России контракты со многими европейскими странами на поставку газа, который транспортируется через территорию Украины», — сказал Джабаров.

Он также отметил, что в момент готовности российского «Северного потока — 2», европейцы будут уже не столь зависимы от транзитной системы Украины.

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