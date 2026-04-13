Захарова высмеяла унижение Макрона его женой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над тем, что президента Франции Эммануэля Макрона бьет жена. В беседе с Андреем Малаховым для информационной службы «Вести» она вспомнила прошлогодний инцидент с «хуком справа» при выходе из самолета.

«Хук справа. Мы не видели окончания этой драмы», — сказала со смехом Захарова.

В ответ на вопрос об этом инциденте Захарова также с улыбкой поинтересовалась у Малахова, считает ли он, что все остальное в чете Макронов нормально. Она отметила, что дела семейные должны оставаться за закрытыми дверями. Происходящее между Макроном и его супругой дипломат назвала поводом для карикатур.

«Я, правда, всегда считаю, что дела семейные — это дела семейные ... А вот эти вещи карикатурные — это для (сатирического журнала. — «Газета.Ru») Charlie Hebdo», — заключила дипломат.

В мае прошлого года по сети разлетелось видео, на котором Эммануэль Макрон получает удар по лицу от своей жены Брижит. Инцидент произошел на борту президентского лайнера в аэропорту Ханоя во Вьетнаме. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

Эти кадры вызвали широкий общественный резонанс. Тогда поступок жены французского лидера Захарова прокомментировала словами, что это могла быть «рука Кремля».

