Захарова высмеяла унижение Макрона его женой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над тем, что президента Франции Эммануэля Макрона бьет жена. В беседе с Андреем Малаховым для информационной службы «Вести» она вспомнила прошлогодний инцидент с «хуком справа» при выходе из самолета.

«Хук справа. Мы не видели окончания этой драмы», — сказала со смехом Захарова.

В ответ на вопрос об этом инциденте Захарова также с улыбкой поинтересовалась у Малахова, считает ли он, что все остальное в чете Макронов нормально. Она отметила, что дела семейные должны оставаться за закрытыми дверями. Происходящее между Макроном и его супругой дипломат назвала поводом для карикатур.

«Я, правда, всегда считаю, что дела семейные — это дела семейные ... А вот эти вещи карикатурные — это для (сатирического журнала. — «Газета.Ru») Charlie Hebdo», — заключила дипломат.

В мае прошлого года по сети разлетелось видео, на котором Эммануэль Макрон получает удар по лицу от своей жены Брижит. Инцидент произошел на борту президентского лайнера в аэропорту Ханоя во Вьетнаме. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

Эти кадры вызвали широкий общественный резонанс. Тогда поступок жены французского лидера Захарова прокомментировала словами, что это могла быть «рука Кремля».

Ранее президент США пошутил про Макрона и его жену.

 
