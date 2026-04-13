Россиян предупредили, что рак яичников может проявляться тяжестью в животе

Онколог Румянцев: тяжесть в животе и его увеличение могут говорить о раке яичников
Легкая тяжесть в животе, незначительные расстройства пищеварения или постепенное увеличение живота могут указывать на развитие рака яичников, «Газете.Ru» сообщил врач-онколог, заведующий отделением клинической фармакологии и химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Румянцев.

Ежегодно в России рак яичников диагностируется примерно у 14–15 тысяч женщин. Средний возраст заболевших — около 60 лет.

«Однако есть и более молодые пациентки, что часто связано с наследственными генетическими мутациями (мутации в генах BRCA). У носительниц таких мутаций риск развития рака яичников значительно выше и болезнь может возникнуть раньше — до 40 лет. К сожалению, основная проблема заключается в том, что большинство случаев рака яичников выявляется на III или IV стадии», — рассказал врач.

По словам Румянцева, этот рак так поздно диагностируют по двум причинам: первая — неспецифические симптомы, вторая — отсутствие эффективных программ скрининга.

«В отличие от рака эндометрия (рак тела матки), где явным сигналом являются кровянистые выделения, при раке яичников симптомы размыты: легкая тяжесть в животе, незначительные расстройства пищеварения или постепенное увеличение живота. Мы часто списываем это на общее недомогание. К тому моменту, когда симптомы становятся очевидными, процесс обычно уже запущенный. Вторая причина кроется в отсутствии эффективных программ скрининга. Разработки в этой области не дали результата. Ни одна методика не доказала своей способности выявлять рак яичников на ранней стадии», — заметил врач.

