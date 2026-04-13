Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что европейское будущее Украины является не более, чем миражом. Об этом он написал в статье на сайте движения.

«Граждане Украины, <...>, должны ясно понимать, что европейское будущее, за которое их заставляют страдать ..., — не более чем мираж. Победа невозможна в принципе. Той Европы, куда стремится Украина Зеленского, давно нет», — отметил Медведчук.

Политик пояснил, что, согласно последним данным Евростата, 17 из 27 стран-членов ЕС не достигли минимального порога в 2% роста, необходимого для сохранения уровня жизни. По его словам, среднегодовой темп роста ВВП по ЕС составил всего 1,4%, а это означает, что Европа перестала богатеть, поэтому «европейских денег на восстановление Украины не будет».

3 апреля Медведчук сообщал, что НАТО обречено, так как США и Европа не могут разрешить противоречия по поводу конфликтов не только в Иране, но и на Украине.

Он добавил, что процесс распада НАТО имеет «необратимый» характер, и после развала альянса начнется распад ЕС.

Ранее Медведчук заявил о разочаровании Вашингтона в «кровавом клоуне» Украины.