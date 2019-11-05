МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.

Такой страной является южноамериканская Гайана.

Как заявили в МВФ, экономика этой страны в 2020 году вырастет на 86%. Эксперты отметили, что такой рост в 14 раз больше, чем ожидается в Китае.

По мнению специалистов, такому явлению способствует нахождение нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.

Годовой ВВП Гайаны равен $4 млрд, но в 2024 году ожидается на уровне $15 млрд.

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