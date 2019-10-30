Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/903/12595903/RTX71Q0W-pic905-895x505-14097.jpg">

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл прокомментировал решение финансового регулятора снизить в среду, 30 октября, процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает ТАСС.

Как известно, в 2019 году эта ставка была снижена в третий раз.

По словам Пауэлла, данный шаг призван «помочь сохранить американскую экономику сильной», а также дать «своего рода страховку от текущих рисков».

Глава ФРС также отметил, что денежно-кредитная политика США пребывает в хорошем положении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФРС США снова уменьшила базовую ставку

— ФРС США вновь снизила базовую ставку