Глава ФРС США оценил новое снижение ставки
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл прокомментировал решение финансового регулятора снизить в среду, 30 октября, процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает ТАСС.
Как известно, в 2019 году эта ставка была снижена в третий раз.
По словам Пауэлла, данный шаг призван «помочь сохранить американскую экономику сильной», а также дать «своего рода страховку от текущих рисков».
Глава ФРС также отметил, что денежно-кредитная политика США пребывает в хорошем положении.
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