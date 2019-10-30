Госдолг Украины увеличился до почти $83 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины составил на конец сентября $82,95 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Отмечается, что сумма госдолга возросла на 1%.

Уточняется, что в гривневом эквиваленте госдолг уменьшился на 69,44 млрд гривен, однако в долларовом, наоборот, увеличился на $1,02 млрд.

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