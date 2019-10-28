Россияне смогут потратить маткапитал на оплату газификации

Российский президент Владимир Путин поручил, чтобы правительство рассмотрело способы, которые позволят оплачивать услуги по газу жилью за счет материнского капитала. Об этом сообщает на сайте Кремля.

Глава государства хочет, чтобы были проработаны способы использования маткапилала также в качестве оплаты подключения к системам водоснабжения или подключения к системам водоснабжения, водоотведения.

Как отмечается, кабмин должен выполнить поручение Путина до 15 ноября 2019 года.

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