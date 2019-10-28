Каждая третья российская семья не знает о положенных им льготах

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами, так как не знают о них. Об этом сообщают Известия.

Льготников всех категорий, не знающих о своих привилегиях - до 60%.

Таковы результаты всероссийского мониторинга Общественной палаты РФ «Семейная политика: меры поддержки глазами семей», проведенного с 13 августа по 14 октября 2019 года.

По закону России раз в месяц многодетные семьи могут бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возмещение стоимости своего досуга. Также у них есть право на бесплатное посещение бассейнов и спорткомплексов, и раз в месяц они могут получить выплату за поход в театр.

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