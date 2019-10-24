Forbes назвал самых богатых женщин России

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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Отмечается, что в рейтинге впервые в истории оказались сразу две владелицы миллиардных состояний. Первое место занимает Елена Батурина ($1,2 млрд), на втором — основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд).

Замыкает тройку лидеров жена петербургского миллиардера Татьяна Ковальчук ($600 млн).

Совокупное состояние участниц рейтинга также выросло до рекордной суммы $9,9 млрд.

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