Forbes назвал самых богатых женщин России
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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Отмечается, что в рейтинге впервые в истории оказались сразу две владелицы миллиардных состояний. Первое место занимает Елена Батурина ($1,2 млрд), на втором — основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд).
Замыкает тройку лидеров жена петербургского миллиардера Татьяна Ковальчук ($600 млн).
Совокупное состояние участниц рейтинга также выросло до рекордной суммы $9,9 млрд.
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