Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время страна рассматривает такой сценарий. В случае его воплощения некоторые украинские города будут испытывать временные проблемы с отоплением.

«Мы о них наперед знаем», — констатировал Гончарук.

Однако премьер подчеркнул, что Украина с ними справится. Он отметил, что у страны достаточно газа в запасах, чтобы обеспечить отопление, но использовать газотранспортную систему придется по-другому.

«Внештатных историй не будет», — заключил Гончарук.

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