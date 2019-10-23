Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время страна рассматривает такой сценарий. В случае его воплощения некоторые украинские города будут испытывать временные проблемы с отоплением.
«Мы о них наперед знаем», — констатировал Гончарук.
Однако премьер подчеркнул, что Украина с ними справится. Он отметил, что у страны достаточно газа в запасах, чтобы обеспечить отопление, но использовать газотранспортную систему придется по-другому.
«Внештатных историй не будет», — заключил Гончарук.
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