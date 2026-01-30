Размер шрифта
Лукашенко заявил, что «зряплаты» в Белоруссии не будет

Лукашенко связал рост зарплат с эффективностью персонала
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Зарплаты на предприятиях будут зависеть от эффективности работников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

Он отметил, что дополнительная поддержка со стороны государства возможна только при эффективном производстве. В противном случае финансирования ожидать не стоит, заявил глава государства.

«Знайте одно: «зряплаты» в Беларуси не будет», — добавил президент.

Государство не располагает ресурсами для увеличения окладов без веских на то оснований, поэтому на большие оклады смогут рассчитывать только сотрудники с высокой производительностью труда, отметил Лукашенко.

До этого министр экономики республики Юрий Чеботарь рассказал, что валовой внутренний продукт Белоруссии достиг исторического максимума, увеличившись в 2025 году до примерно $88,6 млрд. Этому не помешали ни пандемия коронавируса, ни беспрецедентное санкционное давление, ни разрыв логистических цепочек, отметил он.

Ранее Лукашенко потребовал создать белорусский автомобиль.
 
