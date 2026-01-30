Суд отобрал недвижимость у покинувшего РФ экс‑ведущего НТВ

Суд лишил квартиры в Москве уехавшего из РФ телеведущего Пьяных по иску жены

Кузьминский районный суд Москвы частично удовлетворил требования Эллы Бойко против супруга, экс-ведущего телепередачи «Программа максимум» Глеба Пьяных (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичных судов.

Супруга Пьяных, который уехал из России в 2023 году, требовала раздела совместно нажитого имущества. При этом, как отмечали СМИ, ряд юристов предполагал, что таким способом Пьяных якобы хочет избежать продажи имущества.

23 января 2026 года суд Москвы передал Бойко автомобиль, недвижимость и денежные средства семьи. Кроме того, он признал долги Пьяных, которые включены в реестр требований кредиторов в рамках процедуры его банкротства, общими долгами супругов.

По данным СМИ, у Пьяных имеется задолженность по налогам в размере 5 млн рублей, накопившаяся с 2021 года. В 2024-м ФНС заблокировала счета журналиста за неуплату.

Журналист Глеб Пьяных уехал из России в Турцию в 2023 году. В начале сентября 2024 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей шестерых россиян, в том числе Пьяных, за нарушение порядка деятельности иностранных агентов в РФ.

В августе 2025 года экс-ведущий «Программы максимум» стал гражданином Молдавии.

