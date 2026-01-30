Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Москве женщина бросила в квартире 30 кошек и сбежала

Baza: в Москве квартирантка превратила съемное жилье в приют для 30 кошек
Telegram-канал Baza

Москвичка обнаружила в своем жилье 30 кошек, оставленных арендатором, некоторые из животных находились в критическом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

35-летняя арендатор исправно платила за жилье и не вызывала подозрений. Во время плановой проверки владелица нашла в квартире десятки кошек, некоторые из которых находились в плохом состоянии. Мебель, полы и обои были испорчены, в помещении стоял невыносимый запах.

Квартирантка бросила животных в квартире и скрылась. Владелица жилья пытается найти для котов новый дом и готовится к дорогостоящему ремонту, обратилась ли она в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого москвичка с девятью кошками жила в квартире на горе мусора. Женщина игнорировала предписания управляющей организации о необходимости проведения уборки. Хозяйке квартиры предъявили иск о запрете содержания животных квартире и обязанности привести жилище в надлежащее санитарное состояние.

Ранее приставы очистили квартиру россиянки от 70 животных и одной вороны.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!