Зеленский подтвердил отсутствие ночных ударов по энергетике Украины

Зеленский: в ночь на 30 января не было ударов по энергетике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания подтвердил, что минувшей ночью ударов по энергетике не было. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«За прошлую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были повреждения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах», — написал он.

По словам украинского лидера, российская сторона в настоящий момент делает упор на удары по логистике.

29 января президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил российского лидера Владимира Путина неделю не обстреливать Украину из-за наступивших там сильных холодов и критической ситуации в сфере энергетики. Затем глава Белого дома рассказал, что Россия «уже некоторое время» не обстреливает украинские населенные пункты.

В своем обращении Зеленский заявил, что энергетическое перемирие стартует в ночь с 29 на 30 января. При этом украинский президент подчеркивал, что прямых договоренностей об энергетическом перемирии не было, но если Россия не будет бить по украинской энергетике, то и Украина не станет «применять ответные шаги».

