«Приказал снять штаны»: российского тренера обвинили в издевательствах над ребенком

78.ru: в Ленобласти тренера обвинили в издевательствах над ребенком
В Ленинградской области сотрудника спортивного лагеря обвинили в издевательствах над девятилетним мальчиком. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на третий день пребывания ребенка в лыжном лагере под Выборгом. По словам юриста, чьей доверительницей является мать малолетнего, тренер решил наказать мальчика за нецензурную брань и отправил его в спортзал.

«Тренер ему приказал снять штаны, нижнее белье, лечь животом на пол, и приказал каждому из детей в этой смене, они разнополые, разновозрастные, подойти к нему и ударить его обувью, тапком по ягодицам», — рассказала юрист.

Дети, боясь ослушаться тренера, выполнили его распоряжение. Мальчику нанесли не менее 21 удара. Другой тренер, находившаяся рядом, не остановила происходящее.

В результате ребенок получил травмы и тяжелый психологический стресс. Сейчас мальчик наблюдается у психолога.

Ранее в Новокузнецке мать получила условный срок за воспитание сына подзатыльниками.
 
