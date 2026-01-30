В Химках мужчина изрезал ножом мужа знакомой

В Подмосковье мужчина ударил ножом в грудь мужа своей знакомой

Житель Подмосковья получил 3,5 года колонии за нападение на мужа приятельницы, пьяные мужчины устроили потасовку на балконе. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в мае 2025 года, 49-летний обвиняемый на общем балконе многоэтажки распивал спиртные напитки со своей знакомой. К застолью присоединился муж женщины.

В какой-то момент между пьяными мужчинами возникла ссора, потерпевший пытался ударить собутыльника гаечным ключом, тот в ответ достал из сумки кухонный нож и ударил им оппонента в грудь. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Курской области 60-летняя женщина избила своего возлюбленного замороженным хлебом. Пара вместе распивала спиртное дома. Женщина ненадолго вышла, и, вернувшись, обнаружила, что сожитель допил алкоголь без нее. Из-за этого возлюбленные поссорились, а затем стали драться.

Ранее россиянин вывез односельчанина в лес, избил палкой и сам доставил в больницу.