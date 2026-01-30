«Впервые в истории заведения»: Долина собрала аншлаг в первом же выступлении 2026 года

Директор Пудовкин: на первый концерт Долиной раскупили даже стоячие в баре Москвы

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что на первый в 2026 году концерт народной артистки России продавались даже стоячие места.Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя артистки, выступление, которое прошло 27 января в музыкальном баре Petter в Москве, собрало почти полный зал.

«Впервые в истории этого заведения», — добавил он.

Всего зал в Petter вмещает 91 место. Билеты на концерт Долиной варьировались от 9 тыс. 500 рублей до 15 тыс. 500 рублей. Пудовкин уточнил, что продажа входных билетов — распространенная практика для залов, где заканчиваются сидячие места. Однако такие билеты не всегда официально выводятся в продажу.

Накануне музыкальный критик Сергей Соседов заявил «Газете.Ru», что Долина увеличила количество концертов в три раза в 2026 году из-за спроса. Он отметил, что организаторы не делали бы шоу себе в убыток.

После завершения скандала с квартирой в Хамовниках Лариса Долина анонсировала 21 концерт, шесть из которых сольные. При этом еще в начале года певица перенесла выступление из-за плохих продаж билетов. По мнению Сергея Соседова, число шоу Долиной выросло из-за того, что появилось много желающих попасть на них.

24 января издание kp.ru сообщило, что Долиной пришлось отложить открытие своего джаз-клуба. Певица уже придумала своему джаз-клубу название — «Джаз Land» — и сделала ремонт сделала, но попала в громкий скандал из-за ситуации квартирой.

