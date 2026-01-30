Макрон рассказал Зеленскому, как поступит с задержанным в Средиземноморье танкером

Франции придется освободить задержанный в Средиземном море нефтяной танкер Grinch из-за требований национального законодательства. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонного звонка 29 января, передает «Страна.ru».

При этом французский лидер заявил, что хочет изменить законодательство, чтобы в дальнейшем задержанные «российские» танкеры оставались арестованными во Франции, говорится в сообщении.

Международное морское право не допускает захват гражданских судов в международных водах за исключением ряда особых случаев. Кроме того, блокирование судоходства в порты России может быть воспринято Москвой как акт объявления войны. Поэтому европейские страны на практике пока ограничиваются лишь демонстративными шагами — задержание судна с его последующим освобождением, отмечает украинское издание.

Два дня назад стало известно, что французы задержали нефтяной танкер Grinch, вышедший из порта в Мурманске. Операция по перехвату была проведена в открытом море в Средиземноморье при содействии Великобритании и других союзников. В Париже заявили, что судно использовало ложный флаг.

Ранее капитана танкера Grinch освободили из-под стражи.