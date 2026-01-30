В Москве по факту гибели женщины из-за упавшего с крыши льда возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели жительницы Москвы в результате падения льда с крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Специалисты осуществляют комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

По данным Telegram-канала SHOT, трагедия произошла 30 января на Хавской улице. Лед с крыши одного из жилых домов упал на голову проходившей мимо 65-летней женщины. Она получила серьезные травмы и умерла до приезда врачей скорой помощи. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, территорию вокруг здания оцепили.

В этот же день в Пензе произошел похожий случай. Крупная глыба льда рухнула с крыши многоквартирного дома, задев идущую по тротуару женщину. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина чуть не погибла из-за упавшей с крыши глыбы льда.