Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Москве по факту гибели женщины из-за упавшего с крыши льда возбудили дело

СК РФ возбудил уголовное дело после гибели москвички из-за упавшего с крыши льда
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели жительницы Москвы в результате падения льда с крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Специалисты осуществляют комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

По данным Telegram-канала SHOT, трагедия произошла 30 января на Хавской улице. Лед с крыши одного из жилых домов упал на голову проходившей мимо 65-летней женщины. Она получила серьезные травмы и умерла до приезда врачей скорой помощи. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, территорию вокруг здания оцепили.

В этот же день в Пензе произошел похожий случай. Крупная глыба льда рухнула с крыши многоквартирного дома, задев идущую по тротуару женщину. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина чуть не погибла из-за упавшей с крыши глыбы льда.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!