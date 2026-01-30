Зеленский подтвердил, что прошедшей ночью не было ударов по энергетике

Зеленский: за минувшую ночь не было ударов по энергетическим объектам

За прошедшую ночь ударов по объектам энергетики Украины не было. Это подтвердил глава государства Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«За минувшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике», — написал он.

30 января здание «Страна.ua» сообщило, что энергетическое перемирие между Москвой и Киевом приходится на последние дни непродолжительного потепления на Украине.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться на неделю, до 1 февраля, от ударов по Украине на фоне переговоров. На уточняющий вопрос, идет ли речь об энергетическом перемирии, представитель Кремля не ответил, но добавил, что российская сторона согласилась с необходимостью создания благоприятных условий для проведения переговоров.

До этого Зеленский заявил, что прямых договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной пока не было. При этом украинский лидер подчеркнул, что если Россия откажется бить по украинской энергетике, то и ВСУ не станут «применять ответные шаги».

Ранее в Совфеде объяснили гуманизмом энергетическое перемирие с Украиной.